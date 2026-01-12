Ричмонд
Минчанину грозит срок за психотроп из аптечки советских времен

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Правоохранители во время обыска у 21-летнего минчанина нашли советскую аптечку, в которой оказалось психотропное вещество, сообщает Госкомитет судэкспертиз.

Специалисты комитета установили, что это вещество — психотроп апрофен (тарен). Оно разрешено к контролируемому обороту, то есть его нельзя хранить или использовать без соответствующего разрешения.

«На основании выводов судебного эксперта правоохранителями будет дана правовая оценка действиям фигуранта», — отметили в Госкомитете.

Таблетки (порошки, ампулы) с апрофеном (тареном) входили в состав советских индивидуальных аптечек АИ-1 и АИ-2. Некоторое их количество примерно 15−20 лет назад можно было найти, например, в старых бомбоубежищах.

Тарен мог использоваться как противоядие при отравлении фосфорорганическими соединениями. Также считалось, что он замедляет влияние радиации на человека. Предполагалось, что аптечки с этим веществом помогут в случае удара ядерной бомбой тем, кто спрячется в укрытиях.

Позже его стали нелегально использовать как наркотик. Если человек не отравился упомянутыми выше соединениями, то препарат может вызывать галлюцинации или привести к провалам в памяти.