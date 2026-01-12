Минчанину грозит срок за психотроп из аптечки советских времен

Тарен мог использоваться как противоядие при отравлении фосфорорганическими соединениями. Также считалось, что он замедляет влияние радиации на человека. Предполагалось, что аптечки с этим веществом помогут в случае удара ядерной бомбой тем, кто спрячется в укрытиях.