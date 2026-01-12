Минчанин поджег доску объявлений в подъезде, чтобы усложнить жизнь пенсионерке

В чат-бот милиции житель Минска прислал фото, на котором была видна обожженная доска объявлений, находившаяся при входе в подъезд. Сотрудниками милиции Партизанского РУВД по подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний монтажник одного из предприятий города.