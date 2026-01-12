Минчанин поджег доску объявлений в подъезде, чтобы усложнить жизнь пенсионерке. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В чат-бот милиции житель Минска прислал фото, на котором была видна обожженная доска объявлений, находившаяся при входе в подъезд. Сотрудниками милиции Партизанского РУВД по подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний монтажник одного из предприятий города.
Было установлено, что фигурант на протяжении длительного времени конфликтовал с соседкой. Утром минчанин встретил пенсионерку и поджег доску объявлений, поддавшись негативным эмоциям.
«Минчанин объяснил свой поступок тем, что хотел лишить пожилую женщину возможности получать информацию о товарах и услугах», — сообщили в ГУВД.
Устанавливается причиненный ущерб, было заведено уголовное дело за хулиганство.