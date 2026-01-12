Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин поджег доску объявлений в подъезде, чтобы усложнить жизнь пенсионерке

В Минске мужчина поджег доску объявлений, пытаясь насолить соседке.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин поджег доску объявлений в подъезде, чтобы усложнить жизнь пенсионерке. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В чат-бот милиции житель Минска прислал фото, на котором была видна обожженная доска объявлений, находившаяся при входе в подъезд. Сотрудниками милиции Партизанского РУВД по подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний монтажник одного из предприятий города.

Было установлено, что фигурант на протяжении длительного времени конфликтовал с соседкой. Утром минчанин встретил пенсионерку и поджег доску объявлений, поддавшись негативным эмоциям.

«Минчанин объяснил свой поступок тем, что хотел лишить пожилую женщину возможности получать информацию о товарах и услугах», — сообщили в ГУВД.

Устанавливается причиненный ущерб, было заведено уголовное дело за хулиганство.