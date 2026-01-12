Умерла рядом с детским лагерем: под Уфой бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку

В спортивном лагере «Уфимский сокол», расположенном под Уфой, произошло нападение дикой рыси на ребенка. По данным Telegram-канала SHOT, хищница вышла из леса на территорию лагеря, набросилась на 12-летнюю девочку и начала кусать ее.
Сотрудники учреждения оперативно отреагировали и изолировали ребенка от животного. Однако рысь продолжала вести себя агрессивно и неадекватно: она ела снег и начала задыхаться. На место происшествия оперативно выехали бригада скорой помощи, полиция, сотрудники Росприроднадзора и специалисты центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Животное удалось отловить недалеко от лагеря, но спасти не получилось. Как пояснили эксперты, у хищницы была диагностирована тяжелая форма бешенства, и она скончалась на глазах у очевидцев до того, как ее успели усыпить для осмотра.
С пострадавшей школьницей, к счастью, все в порядке. Укусы и царапины оказались неглубокими. В настоящее время девочка проходит курс профилактических прививок и находится под наблюдением медиков.
