Умерла рядом с детским лагерем: под Уфой бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку

Под Уфой зараженная бешенством рысь покусала 12-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В спортивном лагере «Уфимский сокол», расположенном под Уфой, произошло нападение дикой рыси на ребенка. По данным Telegram-канала SHOT, хищница вышла из леса на территорию лагеря, набросилась на 12-летнюю девочку и начала кусать ее.

Сотрудники учреждения оперативно отреагировали и изолировали ребенка от животного. Однако рысь продолжала вести себя агрессивно и неадекватно: она ела снег и начала задыхаться. На место происшествия оперативно выехали бригада скорой помощи, полиция, сотрудники Росприроднадзора и специалисты центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Животное удалось отловить недалеко от лагеря, но спасти не получилось. Как пояснили эксперты, у хищницы была диагностирована тяжелая форма бешенства, и она скончалась на глазах у очевидцев до того, как ее успели усыпить для осмотра.

С пострадавшей школьницей, к счастью, все в порядке. Укусы и царапины оказались неглубокими. В настоящее время девочка проходит курс профилактических прививок и находится под наблюдением медиков.

