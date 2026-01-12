Доставка цветов стоила сибирячке 2,1 миллиона рублей

За время новогодних каникул 19 жителей Иркутской области перевели преступникам более 13 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, самый крупный случай произошел в Братске: 59-летняя женщина лишилась 4,6 миллиона.
— Ей звонили люди, представившиеся сотрудниками налоговой, Роскомнадзора и банка. Они говорили о долгах и подозрительных операциях, а затем попросили перевести все деньги на «безопасный счёт» через банкомат, — говорится в сообщении ведомства.
В Ангарске 45-летняя женщина потеряла более 2,1 миллиона рублей. Ей позвонили от имени службы доставки цветов, затем — якобы из портала «Госуслуги». Аферисты сообщили, что её данные украли, и убедили перевести накопления на «резервный счёт».
Ещё один необычный случай произошел в поселке Бохан. Внучка 55-летней жительницы, играя онлайн, получила предложение купить игровую валюту по низкой цене. Пользователь стал торопить девочку и угрожать «вызвать полицию», если она не переведёт деньги. В итоге с карты её бабушки было списано 53 тысячи рублей.
