Доставка цветов стоила сибирячке 2,1 миллиона рублей

Ещё один необычный случай произошел в поселке Бохан. Внучка 55-летней жительницы, играя онлайн, получила предложение купить игровую валюту по низкой цене. Пользователь стал торопить девочку и угрожать «вызвать полицию», если она не переведёт деньги. В итоге с карты её бабушки было списано 53 тысячи рублей.