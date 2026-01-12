Жителя Арзамаса будут судить за попытку поджечь военкомат

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Пятидесятилетний житель Арзамаса предстанет перед судом за попытку поджечь военкомат, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Установлено, что 23 февраля 2025 года в ночное время неизвестный бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в административное здание на улице Ленина в городе Арзамас. В результате его действий также загорелся салон автомобиля, на котором приехал злоумышленник. Зданию материальный ущерб причинен не был. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники полиции, они же ликвидировали возгорание.
В отношении мужчины 1975 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение подобного преступления российским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — подчеркивается в сообщении.