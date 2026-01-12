Жителя Арзамаса будут судить за попытку поджечь военкомат

Установлено, что 23 февраля 2025 года в ночное время неизвестный бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в административное здание на улице Ленина в городе Арзамас. В результате его действий также загорелся салон автомобиля, на котором приехал злоумышленник. Зданию материальный ущерб причинен не был. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники полиции, они же ликвидировали возгорание.