Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое рыбаков застряли на Ладожском озере из-за сломанного мотобуксировщика

Несколько жителей Ленобласти не смогли самостоятельно вернуться со льда.

Источник: t.me/acclenobl

Вечером 11 января стало известно, что трое рыбаков застряли на Ладожском озере. Тревожную информацию передали дежурной смене поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги, которая отправилась на вызов. О подробностях сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

— Мужчины не могли самостоятельно выбраться со льда из-за сломанного мотобуксировщика, — уточнили специалисты.

Спасателям удалось обнаружить рыбаков. Их доставили в деревню Лигово. Судя по всему, медицинская помощи никому не потребовалась, информация об этом не поступала.

Напомним, на этой неделе морозы станут крепче. Петербург не станет исключением. В преддверии Крещения столбик термометра ночью опустится до −17 градусов, днем — до −11 градусов, о чем ранее «КП-Петербург» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.