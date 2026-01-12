Трое рыбаков застряли на Ладожском озере из-за сломанного мотобуксировщика

Вечером 11 января стало известно, что трое рыбаков застряли на Ладожском озере. Тревожную информацию передали дежурной смене поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги, которая отправилась на вызов. О подробностях сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
— Мужчины не могли самостоятельно выбраться со льда из-за сломанного мотобуксировщика, — уточнили специалисты.
Спасателям удалось обнаружить рыбаков. Их доставили в деревню Лигово. Судя по всему, медицинская помощи никому не потребовалась, информация об этом не поступала.
Напомним, на этой неделе морозы станут крепче. Петербург не станет исключением. В преддверии Крещения столбик термометра ночью опустится до −17 градусов, днем — до −11 градусов, о чем ранее «КП-Петербург» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.