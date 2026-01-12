Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецслужбы показали видео задержания завербованного Киевом россиянина

Спецслужбы показали видео задержания россиянина, который, по мнению ФСБ, готовил взрыв на железнодорожном мосту в Пермском крае.

«Лежать! На пол!» — кричат на видео силовики, прибывшие в дом подозреваемого.

На кадрах показаны жидкости и сыпучие вещества, которые задержанный, по предварительным данным, намеревался использовать для создания бомбы.

Сейчас ФСБ собирает доказательства, чтобы квалифицировать действия мужчины как приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Пока что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По информации спецслужбы, террористический акт планировался украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.