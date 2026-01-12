Спецслужбы показали видео задержания завербованного Киевом россиянина

«Лежать! На пол!» — кричат на видео силовики, прибывшие в дом подозреваемого.
На кадрах показаны жидкости и сыпучие вещества, которые задержанный, по предварительным данным, намеревался использовать для создания бомбы.
Сейчас ФСБ собирает доказательства, чтобы квалифицировать действия мужчины как приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Пока что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
По информации спецслужбы, террористический акт планировался украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.