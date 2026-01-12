Два человека погибли в жутком ДТП с Volkswagen и рейсовым автобусом под Полоцком. Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно предварительным данным, в понедельник, 12 января, примерно в 09.30 в Полоцком районе на автодороге Н-3200 «Полоцк — Ушачи» 34-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в рейсовый автобус МАЗ.
В Полоцком районе автомобиль Volkswagen врезался в рейсовый автобус, два человека погибли. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
В МВД отметили, что в результате аварии водитель авто и его пассажир, личность которого устанавливают, погибли.
«В автобусе находились 10 человек, никто не пострадал», — заявили в ведомстве.
