Два человека погибли в жутком ДТП с Volkswagen и рейсовым автобусом под Полоцком

Согласно предварительным данным, в понедельник, 12 января, примерно в 09.30 в Полоцком районе на автодороге Н-3200 «Полоцк — Ушачи» 34-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в рейсовый автобус МАЗ.