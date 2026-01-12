Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в жутком ДТП с Volkswagen и рейсовым автобусом под Полоцком

В Полоцком районе автомобиль Volkswagen врезался в рейсовый автобус, два человека погибли.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в жутком ДТП с Volkswagen и рейсовым автобусом под Полоцком. Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно предварительным данным, в понедельник, 12 января, примерно в 09.30 в Полоцком районе на автодороге Н-3200 «Полоцк — Ушачи» 34-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в рейсовый автобус МАЗ.

В Полоцком районе автомобиль Volkswagen врезался в рейсовый автобус, два человека погибли. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

В МВД отметили, что в результате аварии водитель авто и его пассажир, личность которого устанавливают, погибли.

«В автобусе находились 10 человек, никто не пострадал», — заявили в ведомстве.

Тем временем МЧС раскрыло подробности про автобус, застрявший в снегу в Житковичах.

Ранее адвокат сказал, могут ли белорусы получить штрафы за опоздание на работу из-за непогоды.

Кстати, минчанин поджег доску объявлений в подъезде, чтобы усложнить жизнь пенсионерке.