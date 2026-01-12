SHOT: в детском лагере под Уфой бешеная рысь покусала ребенка

В Башкирии рысь проникла на территорию спортивного лагеря «Уфимский сокол» и напала на ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел недалеко от Уфы. Рысь вышла из леса и набросилась на 12-летнюю девочку, успев нанести ей несколько укусов. Сотрудники лагеря оперативно отбили ребенка у хищника и увели девочку в безопасное место.
Очевидцы рассказали SHOT, что зверь ел снег и задыхался. Сотрудники полиции и Росприроднадзора отловили рысь, но животное скончалось до осмотра ветеринарами. Специалисты установили, что причиной гибели было бешенство в тяжелой форме.
Пострадавшая школьница находится под наблюдением врачей. Сообщается, что укусы и царапины оказались неглубокими, жизни ребенка ничего не угрожает. Девочке назначили курс уколов от бешенства.