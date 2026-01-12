Ричмонд
SHOT: в детском лагере под Уфой бешеная рысь покусала ребенка

Под Уфой бешеная рысь напала на ребенка на территории детского лагеря. Пострадавшая школьница проходит курс вакцинации, угрозы для ее жизни нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Башкирии рысь проникла на территорию спортивного лагеря «Уфимский сокол» и напала на ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел недалеко от Уфы. Рысь вышла из леса и набросилась на 12-летнюю девочку, успев нанести ей несколько укусов. Сотрудники лагеря оперативно отбили ребенка у хищника и увели девочку в безопасное место.

Очевидцы рассказали SHOT, что зверь ел снег и задыхался. Сотрудники полиции и Росприроднадзора отловили рысь, но животное скончалось до осмотра ветеринарами. Специалисты установили, что причиной гибели было бешенство в тяжелой форме.

Пострадавшая школьница находится под наблюдением врачей. Сообщается, что укусы и царапины оказались неглубокими, жизни ребенка ничего не угрожает. Девочке назначили курс уколов от бешенства.