Машина с трехлетним ребенком улетела в кювет под Волгоградом

Водитель и двое пассажиров, включая малыша, госпитализированы после аварии на трассе «Каспий».

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП с пострадавшими, среди которых оказался маленький ребенок, произошло в Городищенском районе 11 января 2026 года. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительной информации, авария случилась в 15:58 на 926-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». Водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» по неустановленной причине потерял управление машиной. В результате иномарка съехала с дороги и оказалась в кювете.

В момент аварии в салоне автомобиля находились три человека. Травмы получили сам водитель и двое его пассажиров. Одним из пострадавших оказался трехлетний ребенок. Всех троих оперативно доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.