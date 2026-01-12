Машина с трехлетним ребенком улетела в кювет под Волгоградом

Серьезное ДТП с пострадавшими, среди которых оказался маленький ребенок, произошло в Городищенском районе 11 января 2026 года. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.
По предварительной информации, авария случилась в 15:58 на 926-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». Водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» по неустановленной причине потерял управление машиной. В результате иномарка съехала с дороги и оказалась в кювете.
В момент аварии в салоне автомобиля находились три человека. Травмы получили сам водитель и двое его пассажиров. Одним из пострадавших оказался трехлетний ребенок. Всех троих оперативно доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.