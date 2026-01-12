Машина с трехлетним ребенком улетела в кювет под Волгоградом

В момент аварии в салоне автомобиля находились три человека. Травмы получили сам водитель и двое его пассажиров. Одним из пострадавших оказался трехлетний ребенок. Всех троих оперативно доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.