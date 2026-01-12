Огонь погубил в Башкирии восемь человек: все случилось в новогодние праздники

За период новогодних праздников, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, на территории Башкирии было зарегистрировано 163 пожара. По данным МЧС республики, в результате этих происшествий погибли 8 человек, еще 7 получили травмы. Гибели детей удалось избежать.
При этом спасателям удалось эвакуировать из огня и задымления 96 человек, что в пять раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Основными причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (37%), неосторожное обращение с огнем (32%) и нарушение правил эксплуатации печного отопления (24%). Большинство возгораний произошло в жилом фонде. Случаи с гибелью людей зафиксированы на территориях Уфимского, Баймакского, Зианчуринского, Абзелиловского районов и в городе Уфе.
Среди погибших трое были безработными, двое — инвалидами, один пенсионер, один работник рабочей специальности и один человек без определенного места жительства. Критическим фактором, способствовавшим трагическому исходу, стало состояние алкогольного опьянения — в момент пожара в таком состоянии находились 6 из 8 погибших (75%).
