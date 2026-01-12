Огонь погубил в Башкирии восемь человек: все случилось в новогодние праздники

За период новогодних праздников, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, на территории Башкирии было зарегистрировано 163 пожара. По данным МЧС республики, в результате этих происшествий погибли 8 человек, еще 7 получили травмы. Гибели детей удалось избежать.