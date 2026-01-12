Ричмонд
В Самаре пересмотрят дело экс-сотрудника пенсионного фонда

В Самаре мужчина выдумал 78 детей, чтобы получить выплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре суд пересмотрит дело бывшего сотрудника ПФР. Мужчина создал в базе данных 78 детей, чтобы получать выплаты.

Вместе с подельниками подозреваемый придумал схему. Он вносил данные о несуществующих детях, чтобы получать права на выплаты. Деньги он начислял знакомым, а после забирал себе. Расследование показало, что мужчина украл порядка 30 млн рублей, сообщают в «Волга Ньюс».

Ленинский районный суд Самары вынес приговор: обвиняемый получил четыре года колонии общего режима, одна из его соучастниц — три года, остальные фигурантки дела — по два года каждому. Все осуждённые подали апелляции, и сейчас их жалобы рассматривает суд области.