В Самаре пересмотрят дело экс-сотрудника пенсионного фонда

В Самаре суд пересмотрит дело бывшего сотрудника ПФР. Мужчина создал в базе данных 78 детей, чтобы получать выплаты.
Вместе с подельниками подозреваемый придумал схему. Он вносил данные о несуществующих детях, чтобы получать права на выплаты. Деньги он начислял знакомым, а после забирал себе. Расследование показало, что мужчина украл порядка 30 млн рублей, сообщают в «Волга Ньюс».
Ленинский районный суд Самары вынес приговор: обвиняемый получил четыре года колонии общего режима, одна из его соучастниц — три года, остальные фигурантки дела — по два года каждому. Все осуждённые подали апелляции, и сейчас их жалобы рассматривает суд области.