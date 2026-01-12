В Самаре пересмотрят дело экс-сотрудника пенсионного фонда

Ленинский районный суд Самары вынес приговор: обвиняемый получил четыре года колонии общего режима, одна из его соучастниц — три года, остальные фигурантки дела — по два года каждому. Все осуждённые подали апелляции, и сейчас их жалобы рассматривает суд области.