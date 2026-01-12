В Иркутской области 13 человек погибли в авариях и пожарах в праздники

В Иркутской области за новогодние праздники произошло более 75 преступлений, из них 71 раскрыты по горячим следам. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, за это же время произошло 598 ДТП, в которых пострадали 75 человек, 9 погибли.