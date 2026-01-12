Ричмонд
В Иркутской области 13 человек погибли в авариях и пожарах в праздники

Всего произошло более 75 преступлений, из них 71 раскрыты по горячим следам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за новогодние праздники произошло более 75 преступлений, из них 71 раскрыты по горячим следам. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, за это же время произошло 598 ДТП, в которых пострадали 75 человек, 9 погибли.

— Основные причины аварий — несоблюдение правил расположения на дороге и превышение скорости. Например, 5 января авария с участием двух автомобилей «Вольво» привела к травмам 6 человек. Виновник имел 19 штрафов за превышение скорости только за 2025 год, — добавили в пресс-службе ведомства.

За праздники выявлено более 7,3 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано свыше 350 пьяных водителей и более 270 автомобилистов без прав. Пресечено 110 опасных выездов на встречную полосу. В это время на пожарах погибли четыре человека.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за новогодние праздники мошенники обманули жителей Иркутской области на 13 млн.