Пожар в спортзале психбольницы в Златоусте ликвидирован на 100 «квадратах»

Для установления причины происшествия в Златоуст направлена испытательная пожарная лаборатория.

Источник: МЧС РФ

Пожар в спортзале психбольницы в Златоусте (Челябинская область) ликвидирован на 100 «квадратах», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось о возгорании на территории областной психиатрической больницы № 7.

«Пожар произошел в помещении пристроя к зданию (спортзал). В максимально короткие сроки проведена эвакуация 132 человек (размещены в клубе “Радуга” на безопасном расстоянии). Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка МЧС.

Сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение на площади 100 квадратных метров.