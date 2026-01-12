Пожар в спортзале психбольницы в Златоусте ликвидирован на 100 «квадратах»

«Пожар произошел в помещении пристроя к зданию (спортзал). В максимально короткие сроки проведена эвакуация 132 человек (размещены в клубе “Радуга” на безопасном расстоянии). Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка МЧС.