Второй автомобиль рыбаков за две недели утонул в Приморье в одной и той же акватории

Такие инциденты были не только под Тавричанкой. 7 января в районе устья реки Раздольная в Амурском заливе утонуло пять автомобилей у берегов острова Рогозина, мысов Речной и Киселевского. Погибших и пострадавших нет. В одном из автомобилей, когда он начал тонуть, находились люди, которые успели выбраться из салона.