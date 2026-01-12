Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй автомобиль рыбаков за две недели утонул в Приморье в одной и той же акватории

В Приморском крае — очередной автомобиль-утопленник, провалившийся под лёд. ЧП произошло в том же районе акватории, где в этом году был утоплен первый автомобиль любителей зимней рыбалки — у берегов Тавричанки, около «синих гаражей», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

После первого утонувшего автомобиля ГУ МЧС по Приморскому краю организовало профилактический рейд среди граждан, рыбачащих около Тавричанки. С рыбаками были проведены беседы. Однако их останавливали не беседы, ни куда более наглядное предупреждение — утонувший 5 января 2026 года и брошенный во льду автомобиль.

Сегодня, 12 января 2026 года, в социальных сетях распространяют информацию, что в районе «синих гаражей» под Тавричанкой проломил своим весом ледовое поле очередной автомобиль.

Что характерно, сами же рыбаки утверждают, что в этом сезоны рыба почти не ловится. Возможно, рано или поздно четырёхколёсные жертвоприношения Нептуну помогут, но пока улов остаётся исчезающе скудным.

Такие инциденты были не только под Тавричанкой. 7 января в районе устья реки Раздольная в Амурском заливе утонуло пять автомобилей у берегов острова Рогозина, мысов Речной и Киселевского. Погибших и пострадавших нет. В одном из автомобилей, когда он начал тонуть, находились люди, которые успели выбраться из салона.