Второй автомобиль рыбаков за две недели утонул в Приморье в одной и той же акватории

После первого утонувшего автомобиля ГУ МЧС по Приморскому краю организовало профилактический рейд среди граждан, рыбачащих около Тавричанки. С рыбаками были проведены беседы. Однако их останавливали не беседы, ни куда более наглядное предупреждение — утонувший 5 января 2026 года и брошенный во льду автомобиль.
Сегодня, 12 января 2026 года, в социальных сетях распространяют информацию, что в районе «синих гаражей» под Тавричанкой проломил своим весом ледовое поле очередной автомобиль.
Что характерно, сами же рыбаки утверждают, что в этом сезоны рыба почти не ловится. Возможно, рано или поздно четырёхколёсные жертвоприношения Нептуну помогут, но пока улов остаётся исчезающе скудным.
Такие инциденты были не только под Тавричанкой. 7 января в районе устья реки Раздольная в Амурском заливе утонуло пять автомобилей у берегов острова Рогозина, мысов Речной и Киселевского. Погибших и пострадавших нет. В одном из автомобилей, когда он начал тонуть, находились люди, которые успели выбраться из салона.