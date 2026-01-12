В Новосибирской области потушили более 100 пожаров в новогодние праздники

Один из последних инцидентов произошёл вечером 11 января в рабочем посёлке Краснозёрское — там загорелся двухквартирный частный дом. Пожарные прибыли на место уже через две минуты после сигнала. Из-под кровли валил дым, но благодаря оперативным действиям открытое горение было ликвидировано за пять минут, а огонь не перекинулся на соседнюю квартиру. Пострадавших нет.