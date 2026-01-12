Ричмонд
В Новосибирской области потушили более 100 пожаров в новогодние праздники

С 31 декабря по 11 января спасательные службы Новосибирской области работали в усиленном режиме.

Источник: Сиб.фм

За эти дни зарегистрировано 210 оперативных вызовов, в ходе которых помощь получили 50 человек. Огнеборцы ликвидировали 129 пожаров: 9 людей удалось спасти, к сожалению, 7 погибли, ещё 8 получили травмы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Один из последних инцидентов произошёл вечером 11 января в рабочем посёлке Краснозёрское — там загорелся двухквартирный частный дом. Пожарные прибыли на место уже через две минуты после сигнала. Из-под кровли валил дым, но благодаря оперативным действиям открытое горение было ликвидировано за пять минут, а огонь не перекинулся на соседнюю квартиру. Пострадавших нет.

Ведомство напоминает: никогда не курите в постели, также спасатели рекомендуют установить автономный пожарный извещатель — он может спасти вашу жизнь.