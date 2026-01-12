В Москве подросток выпрыгнул с 8-го этажа в сугроб, спасаясь от пожара

В центре Москвы 15-летний подросток остался жив после падения с высоты восьмого этажа. Юноша выпрыгнул из окна горящей квартиры, пытаясь спастись от огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Инцидент произошел 12 января в жилом доме № 10 на улице Шаболовка. По данным источника агентства, в одной из квартир загорелись мебель и личные вещи. Оказавшись отрезанным от выхода, школьник принял решение покинуть помещение через окно.
Жизнь подростку спас сугроб, который смягчил удар при приземлении. Однако при падении юноша получил множественные переломы, и его экстренно госпитализировали.
В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили детали происшествия. Прибывшие на место сотрудники ведомства эвакуировали из огня еще четырех человек и оперативно ликвидировали возгорание.