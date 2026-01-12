В Москве подросток выпрыгнул с 8-го этажа в сугроб, спасаясь от пожара

В центре Москвы 15-летний подросток остался жив после падения с высоты восьмого этажа. Юноша выпрыгнул из окна горящей квартиры, пытаясь спастись от огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.