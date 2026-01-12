В Волгограде суд арестовал водителя фуры после смертельного ДТП с 7 погибшими

В Волгограде суд отправил под стражу 44-летнего водителя большегруза, который 8 января 2026 года на трассе Р-22 «Каспий» протаранил «УАЗ». В том ДТП погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку. Все они были сотрудниками одного предприятия из Михайловского района. Как сообщили в суде, водитель грузовика пробудет под стражей до 9 марта 2026 года.
Водителя обвиняют нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По версии следствия, во время движения у автомобиля «ДАФ» произошел разрыв и разгерметизация шины переднего левого колеса, из-за чего мужчина потерял управление и вылетел на встречку. Для «буханки» это столкновение было критическим — ее просто расплющило как жестяную банку. Все люди, которые были внутри и возвращались домой со смены, погибли до приезда «скорой».
Полиция задержала водителя грузовика в тот же день, суд выбрал ему меру пресечения.
— В судебном заседании подозреваемый Алексей М. и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивировав тем, что обстоятельства, на которые ссылается следователь в обосновании своих доводов, не находят своего объективного подтверждения, а подозреваемый не намерен скрываться от следствия и суда, — рассказали в пресс-службе судов Волгоградской области. Постановление еще может быть обжаловано.