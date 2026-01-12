В Волгограде суд арестовал водителя фуры после смертельного ДТП с 7 погибшими

— В судебном заседании подозреваемый Алексей М. и его защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивировав тем, что обстоятельства, на которые ссылается следователь в обосновании своих доводов, не находят своего объективного подтверждения, а подозреваемый не намерен скрываться от следствия и суда, — рассказали в пресс-службе судов Волгоградской области. Постановление еще может быть обжаловано.