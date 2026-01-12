В Саратовской области шесть человек погибли от отравления угарным газом

В жилом доме в городе Балаково Саратовской области обнаружены тела шести человек. По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Тела погибших были найдены 12 января в одной из квартир дома на улице Академика Жук. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам областной службы спасения пришлось вскрывать входную дверь.
Среди опознанных жертв оказались члены одной семьи, включая 50-летнего мужчину, 45-летнюю женщину и двух их сыновей 9 и 4 лет. Личности еще двух погибших в данный момент устанавливаются.
Следователи полагают, что люди задохнулись угарным газом из-за неисправности газового оборудования.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз, проводятся опросы свидетелей.