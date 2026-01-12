Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае

Собеседник агентства уточнил, что мужчине было предъявлено обвинение по ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ»). «В квартире при обыске у него нашли взрывчатые вещества, изготовленные самодельным способом. Вину он признал», — добавили в суде. При этом адвокат задержанного просил о более мягкой мере пресечения: домашнем аресте или подписке о невыезде.