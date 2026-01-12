1332 трупа оказались на дне озера в Башкирии: и поиски все еще не завершились

Операция ведется в светлое время суток по отработанной технологии: сначала производится разрушение ледового покрова и подготовка майны (проруби) в определенной зоне. Затем водолазы погружаются под воду, находят на дне туши животных, обвязывают их и поднимают на поверхность. После этого останки транспортируются на берег. Работы будут продолжаться до полного извлечения всех погибших животных.