1332 трупа оказались на дне озера в Башкирии: и поиски все еще не завершились

В Бирском районе Башкирии продолжаются работы по извлечению из-подо льда на озере Узеть погибших овец. Заместитель председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова в беседе с информационным агентством «Башинформ» сообщила, что к настоящему моменту спасатели достали уже 1332 туши животных.
Операция ведется в светлое время суток по отработанной технологии: сначала производится разрушение ледового покрова и подготовка майны (проруби) в определенной зоне. Затем водолазы погружаются под воду, находят на дне туши животных, обвязывают их и поднимают на поверхность. После этого останки транспортируются на берег. Работы будут продолжаться до полного извлечения всех погибших животных.
Ранее хозяин отары заявил, что причиной трагедии стала непогода. Фермер оценил общий ущерб в сумму свыше 20 миллионов рублей. Ему предстоит оплатить работу спасателей, а также транспортировку туш животных в скотомогильник, расположенный в Елабуге (Татарстан). Из всего стада, пошедшего под лед, выжила лишь одна овца.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.