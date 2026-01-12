По квартирам и офисам Ташкента вновь ходят «лже-сотрудники СЭС»: власти предупредили о мошенниках

Второй тип мошенничества более изощрённый. Здесь на сцену выходят частные компании, которые напрямую не заявляют, что они из СЭС, но всячески на это намекают. В ход идут слова вроде «закон», «обязаны», «проверка». В таком случае необходимо запросить документы организации, специальную лицензию на осуществление дезинфекционной деятельности, а также подтверждение государственной регистрации используемых дезинфицирующих средств. И даже при наличии всех документов важно помнить: проведение дезинфекции возможно только по вашему добровольному согласию.