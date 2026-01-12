По квартирам и офисам Ташкента вновь ходят «лже-сотрудники СЭС»: власти предупредили о мошенниках

Сценарии были разными. В жилом секторе людям пытались продать непонятные препараты, убеждая, что «так надо». В офисах, кафе, салонах красоты и других бизнес-объектах речь уже шла о платной дезинфекции, и разумеется, за немалые деньги. При этом почти во всех случаях такие визиты прикрывались якобы распоряжениями СЭС, а сами «специалисты» представлялись сотрудниками этой службы.
На ситуацию отреагировали в СЭС. В ведомстве подтвердили, что в последнее время от жителей Ташкента действительно поступает большое количество обращений о людях, которые, представляясь «сотрудниками СЭС», требуют проведения обязательной дезинфекции в жилых домах и на объектах предпринимательства — в столовых, кафе, частных клиниках, парикмахерских, салонах красоты и других организациях и при этом незаконно взимают деньги.
В СЭС подчеркнули: сотрудники службы не ходят по домам и бизнес-объектам с предложениями провести дезинфекцию или продать препараты. Все подобные услуги оказываются исключительно по добровольному обращению граждан или организаций и на договорной основе.
Если к вам домой или на рабочее место приходят лица, представляющиеся «сотрудниками СЭС», в ведомстве настоятельно рекомендуют обязательно требовать служебное удостоверение. В подобных ситуациях чаще всего речь идёт о двух типах мошенничества.
Первый, самый простой вариант — попытка продать по завышенной цене непонятные «дезинфицирующие» препараты, которые на самом деле стоят копейки. Ни в коем случае не покупайте такие средства: неизвестно, что именно вам предлагают и насколько это может быть опасно для здоровья.
Второй тип мошенничества более изощрённый. Здесь на сцену выходят частные компании, которые напрямую не заявляют, что они из СЭС, но всячески на это намекают. В ход идут слова вроде «закон», «обязаны», «проверка». В таком случае необходимо запросить документы организации, специальную лицензию на осуществление дезинфекционной деятельности, а также подтверждение государственной регистрации используемых дезинфицирующих средств. И даже при наличии всех документов важно помнить: проведение дезинфекции возможно только по вашему добровольному согласию.
В случае столкновения с мошенничеством и незаконным взиманием денег жителей просят обращаться к участковому инспектору или звонить по номеру 102.