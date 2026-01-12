В Таиланде задержали туриста из Узбекистана за домогательство к 16-летней девушке

Как отмечают пользователи в соцсетях, в Узбекистане многие мужчины привыкли к тому, что за подобное поведение нередко можно отделаться административным наказанием в виде 5−15 суток ареста. Выезжая за границу, некоторые по ошибке полагают, что за пределами страны можно вести себя так же, не осознавая, что в других государствах подобные действия квалифицируются как тяжкие преступления и влекут за собой реальные тюремные сроки.