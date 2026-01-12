В Таиланде задержали туриста из Узбекистана за домогательство к 16-летней девушке

Инцидент произошёл ночью 11 января в одном из ресторанов на курортном острове Пхукет. О случившемся сообщили тайские СМИ.
По данным полиции, происшествие произошло примерно в 22:20. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что выходила из туалета ресторана, когда мужчина преградил ей путь, раскинув руки и не давая пройти. Подозреваемый был идентифицирован как Фируз Ахмедов, гражданин Узбекистана.
По словам девушки, после этого мужчина затащил её обратно в помещение туалета и схватил за грудь. Она закричала, чем привлекла внимание персонала и посетителей ресторана. Сотрудники заведения и владелец немедленно вмешались и удерживали мужчину до прибытия полиции.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что подозреваемый был задержан очевидцами. Его взяли под стражу и доставили в полицейский участок для допроса и проведения дальнейших процессуальных действий.
Инцидент подпадает под строгое законодательство Таиланда, особенно в части преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Согласно изменениям в законах о сексуальных преступлениях, вступившим в силу в конце 2025 года, нежелательные сексуальные прикосновения квалифицируются как тяжкое преступление и могут повлечь наказание до 10 лет лишения свободы.
Полиция пока не раскрыла информацию о конкретных обвинениях. Также отсутствуют комментарии со стороны узбекских дипломатов.
Как отмечают пользователи в соцсетях, в Узбекистане многие мужчины привыкли к тому, что за подобное поведение нередко можно отделаться административным наказанием в виде 5−15 суток ареста. Выезжая за границу, некоторые по ошибке полагают, что за пределами страны можно вести себя так же, не осознавая, что в других государствах подобные действия квалифицируются как тяжкие преступления и влекут за собой реальные тюремные сроки.