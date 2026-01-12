Держал женщину и младенца в коровнике: суд вынес приговор по резонансному делу из Сурхандарьи

В ходе проверки правоохранительные органы установили, что преступление не было делом одного человека. Мужчина действовал по предварительному сговору со своей матерью и близкими родственниками. Все они сознательно воспользовались психическим состоянием женщины — у неё имелся дефект речи, и ей было сложно полноценно выражать свои мысли и отстаивать себя.
На протяжении нескольких месяцев женщину подвергали психологическому и физическому насилию, фактически лишив её свободы и насильно удерживая в коровнике вместе с младенцем. Её морили голодом, били, издевались.
Сегодня Верховный суд сообщил, что по данному делу был вынесен приговор. Главный фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 126−1 (семейное (бытовое) насилие), 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение), 135 (торговля людьми) и 138 (насильственное незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса.
Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Кроме того, по этому делу были осуждены ещё три женщины, принимавшие участие в преступлении. Две из них получили наказание в виде 9 лет лишения свободы, ещё одной назначено 5 лет ограничения свободы.