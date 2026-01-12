Держал женщину и младенца в коровнике: суд вынес приговор по резонансному делу из Сурхандарьи

В ходе проверки правоохранительные органы установили, что преступление не было делом одного человека. Мужчина действовал по предварительному сговору со своей матерью и близкими родственниками. Все они сознательно воспользовались психическим состоянием женщины — у неё имелся дефект речи, и ей было сложно полноценно выражать свои мысли и отстаивать себя.