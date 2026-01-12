Подростки устроили взрыв петарды в воронежском ТЦ

Вечером воскресенья, 11 января, в торговом центре «Московский проспект» в Воронеже произошел тревожный инцидент. Группа подростков взорвала петарду в зоне фуд-корта, где в это время находилось много посетителей, в том числе семьи с детьми.
По свидетельствам очевидцев, громкий хлопок раздался около 17:00, спровоцировав мгновенную панику и замешательство среди гостей ТЦ. Шум и непонимание происходящего вызвали сильное беспокойство. Информация о случившемся быстро разошлась по местным пабликам и соцсетям.
Этот случай стал уже вторым эпизодом за минувшие выходные, когда пиротехника применялась в общественных местах. В ночь на воскресенье, около 3 часов, в районе Шилово неизвестные запускали петарды в непосредственной близости от жилых домов, что также напугало и разбудило местных жителей.