Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки устроили взрыв петарды в воронежском ТЦ

Инцидент на фуд-корте «Московского проспекта» напугал семьи с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Вечером воскресенья, 11 января, в торговом центре «Московский проспект» в Воронеже произошел тревожный инцидент. Группа подростков взорвала петарду в зоне фуд-корта, где в это время находилось много посетителей, в том числе семьи с детьми.

По свидетельствам очевидцев, громкий хлопок раздался около 17:00, спровоцировав мгновенную панику и замешательство среди гостей ТЦ. Шум и непонимание происходящего вызвали сильное беспокойство. Информация о случившемся быстро разошлась по местным пабликам и соцсетям.

Этот случай стал уже вторым эпизодом за минувшие выходные, когда пиротехника применялась в общественных местах. В ночь на воскресенье, около 3 часов, в районе Шилово неизвестные запускали петарды в непосредственной близости от жилых домов, что также напугало и разбудило местных жителей.