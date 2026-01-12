Подростки устроили взрыв петарды в воронежском ТЦ

Этот случай стал уже вторым эпизодом за минувшие выходные, когда пиротехника применялась в общественных местах. В ночь на воскресенье, около 3 часов, в районе Шилово неизвестные запускали петарды в непосредственной близости от жилых домов, что также напугало и разбудило местных жителей.