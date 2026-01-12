В Израиле задержали и допросили главу канцелярии Биньямина Нетаньяху

В сентябре 2024 года в немецкий таблоид Bild просочился секретный документ военной разведки Израиля, в котором излагалась позиция «Хамаса» по переговорам о заложниках. Исходя из документа, палестинское движение не было заинтересовано в прекращении огня и сделке об освобождении заложников. В рамках расследования утечки был арестован бывший пресс-секретарь Нетаньяху Эли Фельдштейн. В декабре он заявил, что Цахи Браверман тайно встречался с ним, чтобы замедлить ход расследования об утечке секретных данных в Bild. Сам Браверман это отрицает.