В Самарской области военнослужащий получил квартиру после вмешательства прокуратуры

Самарский боец-сирота получил квартиру после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ставропольском районе Самарской области прокуратура провела проверку. Бойца СВО обеспечили жильем, об этом сообщили в надзорном ведомстве.

— В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что молодой человек в детстве остался без родителей, и его воспитанием занималась бабушка. После службы в армии мужчина подписал контракт и отправился в зону проведения СВО. При этом военнослужащего, являющегося лицом из числа детей-сирот, не обеспечили жильем, — отметили в сообщении.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать местную администрацию предоставить жильё сироте. Суд удовлетворил иск. В соответствии с решением суда, администрация района выделила участнику специальной военной операции благоустроенную однокомнатную квартиру. Бабушка ветерана получила ключи от нового жилья в торжественной обстановке.