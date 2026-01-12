Ричмонд
МВД показало видео жесткого ДТП с автобусом под Полоцком, где погибли два человека

Момент столкновения Volkswagen и рейсового автобуса под Полоцком попал на видео.

Источник: Комсомольская правда

В МВД показали момент столкновения легкового «Фольксвагена» и рейсового автобуса в Полоцком районе.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что два человека погибли в жутком ДТП с «Фольксвагеном» и рейсовым автобусом под Полоцком.

Жесткая авария произошла 12 января около 09.30 утра на дороге местного назначения Н-3200 направлением Полоцк — Ушачи.

Изначально сообщалось, что 34-летний водитель легковушки не справился с управлением, оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с рейсовым автобусом МАЗ.

На видео попал момент, как легковушка уходит в занос и боком въезжает прямо под автобус. На месте ДТП погиб водитель иномарки и его пассажир, личность которого еще устанавливается.

В автобусе ехали десять человек, они не пострадали.

