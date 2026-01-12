Экс-глава Борисоглебска не будет обжаловать приговор за превышение полномочий

Факт отказа Андрея Пищугина от обжалования приговора подтверждается картотекой суда, которая не содержит информации о поданных жалобах. Сегодня, 12 января, приговор вступит в силу. Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» о причинах отказа подавать апелляционную жалобу, адвокат Пищугина Евгений Пискунов назвал своего доверителя честным и сильным человеком: «Просто не хочет, чтоб его имя полоскалось на всех углах. Сегодня срок подачи жалобы. Она готова. Но Андрей Владимирович попросил меня это не делать. Я уважаю его решение. А он уважает решение суда».