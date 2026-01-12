Вскрылись подробности о пожаре в общежитии Перми, где нашли тела двух людей

Следователи раскрыли подробности по факту пожара в пермском общежитии, где нашли тела двух людей.
Как сообщает СУ СК по Пермскому краю, речь идёт о возгорании, произошедшем ночью 3 января 2026 года в одной из комнат общежития на улице Веденеева. При ликвидации огня сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух мужчин, после чего была инициирована проверка.
«Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной их смерти стали колото-резаные ранения тела», — рассказали в следственном комитете.
В результате правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Выяснилось, что к совершению преступления причастны двое мужчин в возрасте 23 и 34 лет, на время следствия их поместили в СИЗО.
По данным следствия, во время застолья между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого фигуранты нанесли потерпевшим смертельные ранения, после чего подожгли комнату, чтобы скрыть улики.
«Личность одного из потерпевших предстоит установить по результатам молекулярно-генетической судебной экспертизы», — уточнили в СКР.