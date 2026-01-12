Новый завод по выпуску диетпитания для детей откроют в Башкирии в 2026 году

Руководитель ассоциации подчеркнула, что ее участники последовательно вкладывают средства в модернизацию. С 2022 года операторы питания инвестировали 185 миллионов рублей в ремонт и переоснащение пищеблоков школ. Помимо этого, они организовали 14 собственных производств, которые выпускают полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Вся эта продукция официально разрешена для детского питания.