Новый завод по выпуску диетпитания для детей откроют в Башкирии в 2026 году

В Чишминском районе Башкирии планируют запустить новое предприятие по изготовлению диетического питания для детей. Как стало известно на оперативном совещании в правительстве, строительство завода уже завершено на 90%.
Информацию об этом сообщила председатель Общественной палаты республики и руководитель Ассоциации предприятий социального питания Энже Ахмадуллина. По ее словам, мощность нового производства составит до 850 тонн продукции ежемесячно. Общая сумма инвестиций в этот проект превысила 965 миллионов рублей.
Руководитель ассоциации подчеркнула, что ее участники последовательно вкладывают средства в модернизацию. С 2022 года операторы питания инвестировали 185 миллионов рублей в ремонт и переоснащение пищеблоков школ. Помимо этого, они организовали 14 собственных производств, которые выпускают полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Вся эта продукция официально разрешена для детского питания.
Как отметила Энже Ахмадуллина, совокупный объем инвестиций всех операторов питания региона в развитие своих производственных мощностей оценивается более чем в 2 миллиарда рублей.
