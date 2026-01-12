В Воронеже 17-летний студент похитил у шестерых пенсионеров более трех миллионов

В Воронеже задержали 17-летнего студента, подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Его жертвами стали местные жители от 64 до 96 лет.
Злоумышленник звонил пенсионерам, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Он выводил собеседников из душевного равновесия, сообщая им о ДТП с участием родственников. За «решение проблемы» он требовал деньги. Испуганные потерпевшие передавали их курьеру.
По предварительным данным, фигурант обманул как минимум шесть человек. Суммарный ущерб превысил три миллиона рублей.
— Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», — уточнили в ГУ МВД.