Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже 17-летний студент похитил у шестерых пенсионеров более трех миллионов

Злоумышленник обманывал пенсионеров, представляясь полицейским.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже задержали 17-летнего студента, подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Его жертвами стали местные жители от 64 до 96 лет.

Злоумышленник звонил пенсионерам, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Он выводил собеседников из душевного равновесия, сообщая им о ДТП с участием родственников. За «решение проблемы» он требовал деньги. Испуганные потерпевшие передавали их курьеру.

По предварительным данным, фигурант обманул как минимум шесть человек. Суммарный ущерб превысил три миллиона рублей.

— Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», — уточнили в ГУ МВД.