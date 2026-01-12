Власти Первоуральска признали неаварийным дом, в котором взорвался газ

Дом на улице Ильича в Первоуральске, в котором 4 января взорвался газ, не признали аварийным. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Игорь Кабец.
Уточняется, что был заключен договор с подрядчиками. С 8 января специалисты проводят обследование здания. Им предстоит подготовить техническое решение, а также составить смету восстановительных работ.
— Согласно оценке специалистов, проживание в нем возможно. В настоящее время продолжаются работы по инструментальному контролю состояния конструкций, — сказано в посте градоначальника.
Также Игорь Кабец пояснил, что 16 января поступит заключение о состоянии несущих конструкций. Затем разработают решения по восстановлению подъезда, а также начнут проведение ремонта. После чего первоуральцы смогут вернуться в свои квартиры.
Напомним, что в Первоуральске в одной из квартир на улице Ильича, 30 произошел взрыв газа. На место ЧП прибыли экстренные службы. Огнем было охвачено три квартиры. Сотрудники МЧС спасли двух человек.