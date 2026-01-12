Двое молодых людей осуждены за убийство с особой жестокостью в Витебске

«На основании п. 6 и п.15 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет и 15 лет 6 дней соответственно с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сообщили в службе информации.