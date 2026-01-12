Ричмонд
Двое молодых людей осуждены за убийство с особой жестокостью в Витебске

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Прокуратура Витебской области поддержала государственное обвинение по делу об убийстве с особой жестокостью группой лиц, сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Источник: Sputnik.by

«Прокуратура Витебской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего и 21-летнего местных жителей — им инкриминировано убийство с особой жестокостью группой лиц», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, нетрезвые молодые люди решили отомстить 56‑летнему мужчине, который, по показаниям свидетеля, в ходе конфликта оскорбил мать одного из обвиняемых. Женщина фактически выступила провокатором, заявив сыну, что он должен «разобраться» с обидчиком.

Парни проникли в квартиру потерпевшего и нанесли ему не менее 40 ударов руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Судебное решение

Один из обвиняемых ранее уже привлекался к ответственности: в марте текущего года районный суд Витебска признал его виновным в хулиганстве.

При рассмотрении дела вскрылись обстоятельства семейного неблагополучия: мать обвиняемого, сыгравшая провоцирующую роль в конфликте, ранее была лишена родительских прав и характеризовалась как асоциальная личность.

В судебном заседании молодые люди вину не признали. Однако коллегия по уголовным делам Витебского областного суда, учитывая доказательства гособвинителя, вынесла обвинительный приговор.

«На основании п. 6 и п.15 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет и 15 лет 6 дней соответственно с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сообщили в службе информации.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых в солидарном порядке денежную компенсацию морального вреда в пользу брата погибшего.

Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.