Трое детей остаются в больнице после смертельного пожара на Рождество в Воронеже

Трое несовершеннолетних — мальчик и две девочки, пострадавшие во время смертельного пожара в ночь на Рождество, 7 января, продолжают оставаться в больнице Воронежа. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Напомним, трагедия произошла в квартире жилого пятиэтажного дома по адресу: улица 9 января, 191 б. В результате возгорания в трехкомнатной квартире погиб 41-летний мужчина.
— Он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, — уточнили в ведомстве.
Супруга и трое детей попали в больницу — старший сын, 14 лет, и две дочери, 10 и 12 лет. По последним данным, они продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в профильных отделениях. Их 37-летняя мать также была доставлена в больницу, но, по данным Минздрава, после оказания помощи на месте от госпитализации отказалась.
На место пожара в ночь с 6 на 7 января выезжали 12 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали из здания 28 человек. Следственным комитетом проводится доследственная проверка.