В Екатеринбурге неизвестный облил девушку кислотой

В Екатеринбурге неизвестный в черной одежде подкараулил девушку на входе в паркинг и облил кислотой, после чего скрылся. Пострадавшая госпитализирована, полиция ищет злоумышленника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Полиция Екатеринбурга ведет розыск злоумышленника, который плеснул в лицо местной жительнице химической жидкостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

Инцидент произошел утром 12 января в микрорайоне Эльмаш. В жилом комплексе на бульваре Владимира Белоглазова неизвестный подкараулил жертву на лестнице, ведущей в подземный паркинг.

Свидетелями происшествия стали соседи, которые в это время вели детей в школы и детские сады. Они оперативно вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую экстренно госпитализировали, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Очевидцы рассказали изданию KP.RU, что нападавший был одет во все черное и имел худощавое телосложение. Из-за скрывающей лицо одежды определить пол преступника не удалось. Сразу после атаки он скрылся в сторону стройки.

Сообщение о происшествии в отдел полиции № 14 поступило в 7:30 по местному времени. На данный момент сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность нападавшего и мотивы преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.