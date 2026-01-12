В Екатеринбурге неизвестный облил девушку кислотой

Инцидент произошел утром 12 января в микрорайоне Эльмаш. В жилом комплексе на бульваре Владимира Белоглазова неизвестный подкараулил жертву на лестнице, ведущей в подземный паркинг.
Свидетелями происшествия стали соседи, которые в это время вели детей в школы и детские сады. Они оперативно вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую экстренно госпитализировали, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Очевидцы рассказали изданию KP.RU, что нападавший был одет во все черное и имел худощавое телосложение. Из-за скрывающей лицо одежды определить пол преступника не удалось. Сразу после атаки он скрылся в сторону стройки.
Сообщение о происшествии в отдел полиции № 14 поступило в 7:30 по местному времени. На данный момент сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность нападавшего и мотивы преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.