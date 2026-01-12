В Воронеже 37-я маршрутка сбила пенсионерку

Примерно в 10:55 автобус ПАЗ «Вектор Некст» (маршрут № 37), за рулем которого находился 39-летний местный житель, наехал на 69-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате аварии пострадавшую с телесными повреждениями увезли в больницу.