В Воронеже 37-я маршрутка сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Источник: пресс-служба региональной полиции

По предварительным данным, 12 января у дома № 78 по Московскому проспекту в Воронеже случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 10:55 автобус ПАЗ «Вектор Некст» (маршрут № 37), за рулем которого находился 39-летний местный житель, наехал на 69-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате аварии пострадавшую с телесными повреждениями увезли в больницу.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — уточнили в ГУ МВД.