NYT узнала об ошибках военных Венесуэлы в работе с С-300 при атаке США

В прошлом Каракас в значительной степени полагался на американскую военную технику, но на фоне ухудшения отношений двух стран Вашингтон в 2006 году ввел эмбарго на такие поставки, отмечает NYT. В то же время Венесуэла испытывала трудности и с обслуживанием российской техники, часто сталкиваясь с нехваткой запасных частей и технических знаний, говорят источники газеты из числа бывших и действующих американских чиновников.