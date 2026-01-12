В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу

Ранее в нескольких пабликах в соцсетях появилось видео, как лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на повозках. Малыш зацепился за сани и «ехал» животом по снегу на высокой скорости, пока животное продолжало бежать. Уточнялось, что инцидент произошел в Пермском крае.