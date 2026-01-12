Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу

ПЕРМЬ, 12 янв — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по видео о том, что во время катания на запряженных санях лошадь тащит ребенка по снегу в Пермском крае, сообщает региональное надзорное ведомство.

Источник: Соцсети

«Прокуратура Верещагинского района организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, об инциденте с участием несовершеннолетнего во время катания в запряженных санях», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проверят соблюдение требований законодательства при оказании услуг.

Ранее в нескольких пабликах в соцсетях появилось видео, как лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на повозках. Малыш зацепился за сани и «ехал» животом по снегу на высокой скорости, пока животное продолжало бежать. Уточнялось, что инцидент произошел в Пермском крае.