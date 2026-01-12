Ричмонд
После новогодних праздников в Башкирии возможен рост заболеваемости гриппом

В Башкирии эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу остается стабильной.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на начало года ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом остается на обычном для этого сезона уровне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, после завершения первой рабочей недели 2026 года число заболевших может увеличиться. Сейчас среди циркулирующих вирусов гриппа по-прежнему преобладает штамм A (H3N2), который также называют «гонконгским».

Эпидемиологи пояснили, что незначительное снижение количества обращений к врачам в первые недели января было ожидаемым. Это связано с тем, что в праздничные дни и во время школьных каникул люди реже посещают поликлиники, даже если чувствуют недомогание.

В связи с сезонным подъемом заболеваемости санитарные врачи в очередной раз напоминают жителям республики о простых, но эффективных мерах защиты. Рекомендуется тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещения, по возможности избегать многолюдных мест, а в общественных пространствах при необходимости использовать медицинские маски.

