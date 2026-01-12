«Забрались в квартиру жертвы и нанесли не менее 40 ударов руками и ногами». Лишенная родительских прав мать подговорила сына с другом на жестокое убийство в Витебске

На суде по делу о жестоком убийстве группой лиц молодые люди не признали свою вину. Их приговорили к 17 года и 15 годам и 6 дням заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Еще с обвиняемых в солидарном порядке взыскано в пользу брата погибшего компенсация морального вреда.