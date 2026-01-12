Ричмонд
«Забрались в квартиру жертвы и нанесли не менее 40 ударов руками и ногами». Лишенная родительских прав мать подговорила сына с другом на жестокое убийство в Витебске

Витебчанин с другом убил обидчика своей лишенной родительских прав матери.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске лишенная родительских прав мать подговорила сына и его друга на жестокое убийство. Подробности уголовного дела рассказали в службе информации прокуратуры Витебской области.

Правоохранители установили, что 23-летний и 21-летний витебчане из мести жестоко убили 56-летнего мужчину. Будучи пьяными, фигуранты решили устроить самосуд и отомстить знакомому, который во время ссоры оскорбил мать одного из обвиняемых.

— Женщина фактически выступила провокатором. Она заявила сыну, что он должен «разобраться» с обидчиком, — прокомментировали в прокуратуре.

Подстрекаемые молодые люди забрались в квартиру жертвы и нанесли мужчине не менее 40 ударов руками и ногами. От травматического шока витебчанин умер на месте.

Кроме того, в марте 2025-го суд признал одного из обвиняемых еще виновным в хулиганстве. Причем и в этом уголовном деле мать обвиняемого, ранее лишенная родительских прав, сыграла провоцирующую роль в конфликте.

На суде по делу о жестоком убийстве группой лиц молодые люди не признали свою вину. Их приговорили к 17 года и 15 годам и 6 дням заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Еще с обвиняемых в солидарном порядке взыскано в пользу брата погибшего компенсация морального вреда.

Приговор еще может быть обжалован.

Между тем МВД показало видео жесткого ДТП с автобусом под Полоцком, где погибли два человека.

Еще минчанин может сесть в тюрьму за препарат из аптечки советских времен.