В Челябинской области задержали мужчину, который преследовал девочку и приставал к ней

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 9 января. Девочка забежала в магазин на улице Правды и попросила о помощи. Продавец нажал тревожную кнопку.
— Он преследовал её еще при выходе со двора, кричал ей вслед, предлагал пойти с ним. Она побежала, но поскользнулась и упала — мужчина догнал, начал отряхивать с неё снег и лезть руками под куртку, — рассказали в ЧОП.
Девочке удалось вырваться и забежать в магазин, после этого мужчина ушёл. Экипаж ГБР обнаружил его в соседнем двое. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции, которых вызвала мать девочки.