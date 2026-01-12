Ричмонд
В Челябинской области задержали мужчину, который преследовал девочку и приставал к ней

В Магнитогорске задержали мужчину, который приставал к девочке. Он преследовал её, а когда она упала, стал лезть руками под куртку. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в группе охранных предприятий «Право роста».

Источник: группа охранных предприятий «Право Роста»

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 9 января. Девочка забежала в магазин на улице Правды и попросила о помощи. Продавец нажал тревожную кнопку.

— Он преследовал её еще при выходе со двора, кричал ей вслед, предлагал пойти с ним. Она побежала, но поскользнулась и упала — мужчина догнал, начал отряхивать с неё снег и лезть руками под куртку, — рассказали в ЧОП.

Девочке удалось вырваться и забежать в магазин, после этого мужчина ушёл. Экипаж ГБР обнаружил его в соседнем двое. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции, которых вызвала мать девочки.