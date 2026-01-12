В Ростове 21-летний экстремист получил 19 лет лишения свободы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 21-летнему экстремисту из Тобольска Тюменской области. Ранее молодого человека задержали представители УФСБ России по ЮВО.
По данным следствия, задержанный планировал террористические преступления в Республике Дагестан. Действовать он собирался в составе приверженцев идеологии запрещенной в России террористической организации. Своих сообщников молодой человек завербовал через Интернет.
21 мая 2022 года экстремиста задержали в лесу на окраине города Дагестанские Огни. Предварительно, в тот момент он готовился к нападению на сотрудников МВД и собирался завладеть огнестрельным оружием.
Во время досмотра изъяли гранату Ф-1 и 21 патрон калибра 5,45 мм.
Приговор вынесли по нескольким статьям (ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 280, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Подсудимый получил 19 лет лишения свободы, из которых 5 лет и 6 месяцев — в тюрьме, 13 лет и 6 месяцев — в колонии строгого режима. Также назначили штраф в 500 тысяч рублей и запрет администрировать сайты в течение трех лет. Приговор в законную силу еще не вступил.
