В Ростове 21-летний экстремист получил 19 лет лишения свободы

Приговор вынесли по нескольким статьям (ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 280, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Подсудимый получил 19 лет лишения свободы, из которых 5 лет и 6 месяцев — в тюрьме, 13 лет и 6 месяцев — в колонии строгого режима. Также назначили штраф в 500 тысяч рублей и запрет администрировать сайты в течение трех лет. Приговор в законную силу еще не вступил.