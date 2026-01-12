В Таиланде после столкновения судов пострадали 8 казахстанцев

На катере находились 22 туриста — трое граждан Таиланда, остальные — из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и других стран. По данным МИД Казахстана, на борту было 8 наших соотечественников. Всем им оказали медицинскую помощь, трое казахстанцев сейчас остаются в больнице под наблюдением врачей.