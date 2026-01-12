В Таиланде после столкновения судов пострадали 8 казахстанцев

Казахстанцы на борту.
На катере находились 22 туриста — трое граждан Таиланда, остальные — из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и других стран. По данным МИД Казахстана, на борту было 8 наших соотечественников. Всем им оказали медицинскую помощь, трое казахстанцев сейчас остаются в больнице под наблюдением врачей.
«В настоящее время три гражданина РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие», — сообщили в МИД Казахстана.
Аварии в Таиланде.
В апреле 2025 года в Пхукете взорвался катер, перевозивший казахстанских и российских туристов. Людям повезло, что во время взрыва почти все они находились в воде.