В Таиланде после столкновения судов пострадали 8 казахстанцев

На популярном тайском курорте Пхукет произошло серьезное происшествие на воде. Экскурсионный катер столкнулся с рыболовецким судном в Андаманском море. В результате погибла одна россиянка (девушка 2008 года рождения). На борту также находились 8 казахстанцев.

Казахстанцы на борту.

На катере находились 22 туриста — трое граждан Таиланда, остальные — из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и других стран. По данным МИД Казахстана, на борту было 8 наших соотечественников. Всем им оказали медицинскую помощь, трое казахстанцев сейчас остаются в больнице под наблюдением врачей.

«В настоящее время три гражданина РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие», — сообщили в МИД Казахстана.

Аварии в Таиланде.

В апреле 2025 года в Пхукете взорвался катер, перевозивший казахстанских и российских туристов. Людям повезло, что во время взрыва почти все они находились в воде.