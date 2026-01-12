Впереди три дня отдыха: жителей Башкирии ждут длинные выходные в феврале

Как уже сообщалось ранее, в 2026 году в республике будет девять недель с сокращенной рабочей нагрузкой. Семь из них связаны с общегосударственными праздниками. После февраля короткая неделя предстоит в марте, затем в апреле, в преддверии первомайских праздников и в июне. В ноябре рабочая неделя будет разбита на две части и продлится всего четыре дня, а в последнюю неделю декабря нужно будет выйти на работу лишь на три дня.