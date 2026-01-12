Впереди три дня отдыха: жителей Башкирии ждут длинные выходные в феврале

У жителей Башкирии в 2026 году будут длинные выходные. Следующий такой мини-отпуск ожидается уже в феврале в связи с Днем защитника Отечества. Те, кто работает по пятидневному графику, будут отдыхать три дня подряд — с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля.
Как уже сообщалось ранее, в 2026 году в республике будет девять недель с сокращенной рабочей нагрузкой. Семь из них связаны с общегосударственными праздниками. После февраля короткая неделя предстоит в марте, затем в апреле, в преддверии первомайских праздников и в июне. В ноябре рабочая неделя будет разбита на две части и продлится всего четыре дня, а в последнюю неделю декабря нужно будет выйти на работу лишь на три дня.
Кроме того, жители Башкирии получат дополнительный выходной в марте в честь Ураза-байрама, который в этом году приходится на 20 марта. Еще один праздничный день ожидается 27 мая из-за Курбан-байрама. Вероятнее всего, из-за этого рабочая неделя также будет разделена на два коротких отрезка.
