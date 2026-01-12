Ричмонд
В Калининграде за день сбили двух школьников, они находятся в больнице

Происшествия произошли на улицах Левитана и Д. Донского.

В Калининграде в течение одного часа двое школьников пострадали в ДТП. Об этом Госавтоинспекция области сообщает в понедельник, 12 января.

Первое происшествие произошло в 13:05 вблизи дома № 58 на улице Левитана. По информации ведомства, водитель легковушки наехал на 7-летнего школьника, когда тот пробовал перебежать дорогу в неположенном месте.

Ещё одна авария произошла примерно в 13:38 возле дома № 18 на улице Дмитрия Донского. Ребёнка 2015 года рождения сбила выезжавшая с придомовой территории машина.

Пострадавшим потребовалась профессиональная помощь, детей увезли в медицинские учреждения. На местах ДТП работают сотрудники ГАИ, «устанавливаются все обстоятельства произошедшего».