В Калининграде за день сбили двух школьников, они находятся в больнице

В Калининграде в течение одного часа двое школьников пострадали в ДТП. Об этом Госавтоинспекция области сообщает в понедельник, 12 января.
Первое происшествие произошло в 13:05 вблизи дома № 58 на улице Левитана. По информации ведомства, водитель легковушки наехал на 7-летнего школьника, когда тот пробовал перебежать дорогу в неположенном месте.
Ещё одна авария произошла примерно в 13:38 возле дома № 18 на улице Дмитрия Донского. Ребёнка 2015 года рождения сбила выезжавшая с придомовой территории машина.
Пострадавшим потребовалась профессиональная помощь, детей увезли в медицинские учреждения. На местах ДТП работают сотрудники ГАИ, «устанавливаются все обстоятельства произошедшего».