Стало известно, кто изнасиловал 15-летнюю девочку

В Екатеринбурге по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы разыскиваются двое жителей Уралмаша. Как стало известно «КП-Екатеринбург», показания на двоих подельников дал 23-летний Эдуард. Сам он безработный и ранее не был судим.
А вот у его друзей уже есть неблагоприятные записи в личных делах. У 26-летнего подозреваемого из Нижних Серег судимости по статьям 228 УК и 158 УК «Кража». В 2025 году его приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.
Аналогичное преступление за кражу получил и его близкий знакомый — 25-летний Николай. Известно, что Эдуард живет на улице Индустрии, а его подельники на проспекте Космонавтов.
Напомним, что в ночь на 11 января Анна (имя изменено — прим.ред) сбежала от матери. На улице к Ане подошел незнакомец и предложил снять для нее квартиру — девочка согласилась. Несовершеннолетнюю оставили одну в многоэтажке на улице Академика Бардина. Когда Аня уснула в квартиру зашли трое парней, которые принялись насиловать спящую девочку.
— Они сорвали с нее платье. Сопротивления она практически не оказывала, так как была сильно пьяна, — рассказал «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах.
В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.