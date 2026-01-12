Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто изнасиловал 15-летнюю девочку

В Екатеринбурге разыскивают подельников, которые изнасиловали 15-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы разыскиваются двое жителей Уралмаша. Как стало известно «КП-Екатеринбург», показания на двоих подельников дал 23-летний Эдуард. Сам он безработный и ранее не был судим.

А вот у его друзей уже есть неблагоприятные записи в личных делах. У 26-летнего подозреваемого из Нижних Серег судимости по статьям 228 УК и 158 УК «Кража». В 2025 году его приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.

Аналогичное преступление за кражу получил и его близкий знакомый — 25-летний Николай. Известно, что Эдуард живет на улице Индустрии, а его подельники на проспекте Космонавтов.

Напомним, что в ночь на 11 января Анна (имя изменено — прим.ред) сбежала от матери. На улице к Ане подошел незнакомец и предложил снять для нее квартиру — девочка согласилась. Несовершеннолетнюю оставили одну в многоэтажке на улице Академика Бардина. Когда Аня уснула в квартиру зашли трое парней, которые принялись насиловать спящую девочку.

— Они сорвали с нее платье. Сопротивления она практически не оказывала, так как была сильно пьяна, — рассказал «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.