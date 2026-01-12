В Уфе до середины февраля наконец откроют две долгостроящие школы

В Уфе решили многолетнюю проблему с двумя недостроенными школами. Их планируют открыть для учеников уже до 15 февраля текущего года. Речь идет об образовательных учреждениях в микрорайонах Кузнецовский Затон и Затон-Восточный. Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов на оперативном совещании.