В Уфе до середины февраля наконец откроют две долгостроящие школы

Школы в микрорайонах Кузнецовский Затон и Затон-Восточный готовятся к открытию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Уфе решили многолетнюю проблему с двумя недостроенными школами. Их планируют открыть для учеников уже до 15 февраля текущего года. Речь идет об образовательных учреждениях в микрорайонах Кузнецовский Затон и Затон-Восточный. Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов на оперативном совещании.

Как напомнили в правительстве, школу в Кузнецовском Затоне изначально собирались сдать еще в конце 2025 года, однако сроки ее готовности сдвигали уже четыре раза. Из-за многочисленных задержек Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту халатности.

Со вторым объектом в микрорайоне Затон-Восточный ситуация также была сложной. Для того чтобы его все-таки достроить, пришлось дополнительно выделить более 300 миллионов рублей. Арбитражный суд принял решение о расторжении концессионного соглашения по этой школе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.