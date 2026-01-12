В Уфе до середины февраля наконец откроют две долгостроящие школы

В Уфе решили многолетнюю проблему с двумя недостроенными школами. Их планируют открыть для учеников уже до 15 февраля текущего года. Речь идет об образовательных учреждениях в микрорайонах Кузнецовский Затон и Затон-Восточный. Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов на оперативном совещании.
Как напомнили в правительстве, школу в Кузнецовском Затоне изначально собирались сдать еще в конце 2025 года, однако сроки ее готовности сдвигали уже четыре раза. Из-за многочисленных задержек Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту халатности.
Со вторым объектом в микрорайоне Затон-Восточный ситуация также была сложной. Для того чтобы его все-таки достроить, пришлось дополнительно выделить более 300 миллионов рублей. Арбитражный суд принял решение о расторжении концессионного соглашения по этой школе.
