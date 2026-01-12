В Магнитогорске возбуждено дело после травмирования девочки при катании на тюбинге

В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки при катании на тюбинге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Пресс-служба регионального СК сообщает, что во время катания на тюбингах 5-летняя девочка столкнулась с мужчиной, в связи с чем получила перелом ключицы.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в СК.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные следственные и процессуальные действия.
Кроме того, допрашиваются очевидцы произошедшего, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по катанию на тюбингах, и его работники.