В Магнитогорске возбуждено дело после травмирования девочки при катании на тюбинге

Инцидент произошел в одном из парков в Правобережном районе 10 января.

Источник: dostup1.ru

В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки при катании на тюбинге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пресс-служба регионального СК сообщает, что во время катания на тюбингах 5-летняя девочка столкнулась с мужчиной, в связи с чем получила перелом ключицы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в СК.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные следственные и процессуальные действия.

Кроме того, допрашиваются очевидцы произошедшего, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по катанию на тюбингах, и его работники.