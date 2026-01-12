В Псковской области уволили чиновницу, выбросившую на трассу 25 собак

Заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Светлана Удовенко уволена с занимаемой должности. Причиной кадрового решения стал скандал с жестоким обращением с животными: чиновница вывезла на трассу и бросила на морозе более двух десятков собак. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Светлана Удовенко в Правительстве больше не работает. Правовая оценка ее действиям обязательно будет дана — над выяснением всех обстоятельств работают правоохранительные органы», — заявил глава региона.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные приюта «Лесопилка», на такой шаг женщина решилась после того, как зоозащитники пожаловались на ненадлежащие условия содержания животных в ее питомнике. По информации СМИ, визит полиции и начавшаяся проверка подтолкнули хозяйку избавиться от собак.
По данным Lenta.ru, инцидент произошел в рождественскую ночь на автодороге Псков — Сланцы. Заводчица высадила из машины около 25 такс и спаниелей и оставила их на трассе в мороз.
Судьба брошенных животных вызвала широкий общественный резонанс. Губернатор отметил, что неравнодушные граждане и волонтеры организовали поисковую операцию.
ГТРК «Псков» уточняет, что в поисках участвовали сотни людей. Животных удалось найти и спасти, но многие из них сильно замерзли.
Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств случившегося.